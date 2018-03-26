В Новосибирской области в ходе тактических учений психологи ЦВО провели проверку на стрессоустойчивость военнослужащих спецназа 

Также для верующих военнослужащих был развернут полевой походный храм, где помощник командира по работе с верующими военнослужащими провел молебен и беседу.
Военные психологи, провели проверку на стрессоустойчивость военнослужащих подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), в ходе тактического учения в Новосибирской области.
В ходе морально-психологического обеспечения учения отделением по работе с личным, были развернуты пункты психологической помощи и реабилитации, где психологами соединения проводились релакс-терапии, тренинги и тестирование личного состава на стрессоустойчивость. Особое внимание в ходе работы специалистов психологической работы уделялось психологической совместимости военнослужащих разведывательных групп.
Также для верующих военнослужащих был развернут полевой походный храм, где помощник командира по работе с верующими военнослужащими провел молебен и беседу.