В Новосибирской области в ходе тактических учений психологи ЦВО провели проверку на стрессоустойчивость военнослужащих спецназа

Также для верующих военнослужащих был развернут полевой походный храм, где помощник командира по работе с верующими военнослужащими провел молебен и беседу.

Военные психологи, провели проверку на стрессоустойчивость военнослужащих подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), в ходе тактического учения в Новосибирской области

В ходе морально-психологического обеспечения учения отделением по работе с личным, были развернуты пункты психологической помощи и реабилитации, где психологами соединения проводились релакс-терапии, тренинги и тестирование личного состава на стрессоустойчивость. Особое внимание в ходе работы специалистов психологической работы уделялось психологической совместимости военнослужащих разведывательных групп.

Также для верующих военнослужащих был развернут полевой походный храм, где помощник командира по работе с верующими военнослужащими провел молебен и беседу.