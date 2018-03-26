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В войска ЗВО прибыли первые молодые офицеры — выпускники вузов Минобороны
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В войска ЗВО прибыли первые молодые офицеры — выпускники вузов Минобороны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Командованием округа разработан комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи лейтенантам при становлении в должности, –— по прибытии к месту прохождения службы каждый из них сразу же становится на все виды довольствия, обеспечивается служебным жилым помещением.
Первые двадцать офицеров — выпускников Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (ВИТУ), военных кафедр Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и Московского авиационного института прибыли в войска Западного военного округа (ЗВО).
Лейтенанты назначены на первичные офицерские должности в дивизии, бригады и отдельные воинские части ЗВО, дислоцированные в Московской, Ленинградской и Воронежской областях.
Командованием ЗВО разработан комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи молодым офицерам в становлении в должности. По прибытии к месту прохождения службы каждый лейтенант сразу же становится на все виды довольствия, обеспечивается служебным жилым помещением, а в тех воинских частях, где служебный жилой фонд не предусмотрен, — ежемесячной денежной компенсацией за наем жилья.
В соответствии с приказом командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова для обеспечения приема, размещения и ввода в строй выпускников военных вузов в округе создана оперативная группа. В крупных гарнизонах действуют пункты встречи молодых офицеров и их семей.
Традиционно после принятия дел и должности молодым офицерам предстоит принять участие в окружных сборах младшего офицерского состава, которые пройдут на базе одного их учебных центров ЗВО. Лейтенантам предстоит на практике продемонстрировать комиссии штаба ЗВО знания и умения по управлению подразделениями, применению оружия, вождению и обслуживанию боевых машин, полученные ими в стенах учебных заведений.
Всего ожидается прибытие в ЗВО около 500 выпускников военных вузов. В основном они проходили обучение в Московском, Дальневосточном, Казанском и Новосибирском высших военных командных и общевойсковых училищах.
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