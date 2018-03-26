В войска ЗВО прибыли первые молодые офицеры — выпускники вузов Минобороны

Командованием округа разработан комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи лейтенантам при становлении в должности, –— по прибытии к месту прохождения службы каждый из них сразу же становится на все виды довольствия, обеспечивается служебным жилым помещением.

Первые двадцать офицеров — выпускников Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (ВИТУ), военных кафедр Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и Московского авиационного института прибыли в войска Западного военного округа (ЗВО).

Лейтенанты назначены на первичные офицерские должности в дивизии, бригады и отдельные воинские части ЗВО, дислоцированные в Московской, Ленинградской и Воронежской областях.

Командованием ЗВО разработан комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи молодым офицерам в становлении в должности. По прибытии к месту прохождения службы каждый лейтенант сразу же становится на все виды довольствия, обеспечивается служебным жилым помещением, а в тех воинских частях, где служебный жилой фонд не предусмотрен, — ежемесячной денежной компенсацией за наем жилья.

В соответствии с приказом командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова для обеспечения приема, размещения и ввода в строй выпускников военных вузов в округе создана оперативная группа. В крупных гарнизонах действуют пункты встречи молодых офицеров и их семей.

Традиционно после принятия дел и должности молодым офицерам предстоит принять участие в окружных сборах младшего офицерского состава, которые пройдут на базе одного их учебных центров ЗВО. Лейтенантам предстоит на практике продемонстрировать комиссии штаба ЗВО знания и умения по управлению подразделениями, применению оружия, вождению и обслуживанию боевых машин, полученные ими в стенах учебных заведений.

Всего ожидается прибытие в ЗВО около 500 выпускников военных вузов. В основном они проходили обучение в Московском, Дальневосточном, Казанском и Новосибирском высших военных командных и общевойсковых училищах.