Первый «комсомолец»: как в Северодвинске начинали строить атомные крейсеры

24 сентября 1955 года в сборочно-стапельном цехе № 42 судостроительной верфи города, который тогда назывался Молотовск, была заложена первая в СССР подводная лодка с атомной энергетической установкой — К-3 «Ленинский комсомол». Своё название она унаследовала от одноименной дизельной подводной лодки «М-106» Северного флота, которая погибла в 1943 году. По сути, лодка стала третьей подобной в мире — в США к тому моменту уже успели выпустить свои атомные Nautilus и Seawolf.

Специально для постройки «Комсомола» Институтом металлургии и сварки отрасли была разработана высокопрочная сталь новой марки. Круг инженерно-технических работников, привлекавшихся к постройке заказа, был строго ограничен, а руководило строительством подлодки буквально 10 человек. При этом команда не работала до этого вместе — специально для нового проекта со всего завода собрали лучших заводских специалистов.

«Замороженные» рабочие

Мы побывали на вечере, посвящённом «Комсомольцу». На встречу пришли и создатели этой лодки. Они вспоминали: разработка держалась в такой тотальной секретности, что о том, что строится на стапелях, не знали не только горожане, но даже работники завода. Рабочие даже не представляли, как подлодка будет выглядеть в итоге — каждая группа занималась своей отдельной задачей. Фронт работ был настолько засекречен, что и в семьях не предполагали, над чем работают их отцы и деды. Сотрудники завода подписали бумаги о неразглашении информации. Естественно, и заграничные командировки были закрыты для «севмашевцев».

«Чтобы попасть на своё рабочее место, я проходил 4 вахты, — делится воспоминаниями Валерий Георгиевич Беспалов, в прошлом начальник реакторного стенда, проработавший на Севмаше 52 года. — А когда не хватало рук и мы приглашали специалистов из других цехов, они удивлялись: «Какие-то у вас работники замороженные: все молчат». Но город был закрытым, и люди в то время так воспитывались — лишнего нельзя было говорить».

Те немногие, кто был причастен к выводу корабля из цеха в 1957 году, вспоминают, что хотя это было «по-тихому», но торжественно. Хвост корабля была зачехлён — чтобы никто не увидел его винт с аэросъёмки, ведь в нём и заключался секрет подводной лодки. К слову, «хвост» и сейчас зачехляют.

Новая энергетика

«Ленинский комсомол» был передан флоту 17 декабря 1958 года. Дальнейшая судьба лодки вышла героической. В 1961 году она ушла в Атлантический океан на первую боевую службу. В июле 1962 года впервые в истории СССР корабль совершил длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. Всего за свою боевую службу она выполнила 5 автономных походов и вышла из боевого состава в 1989 году.

После «Ленинского комсомола» на заводе за 9 лет было построено ещё 12 атомных лодок — сейчас такими темпами не строят, но и машины сейчас стали гораздо сложнее, чем в 50-е. Всего же на Севмаше до наших дней построили 132 атомные лодки. Цех № 42 работает по сей день — сейчас, например, там идёт строительство конструкций под переоборудование крейсера «Адмирал Нахимов».