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Видео: «лесной спецназ» десантировался с вертолёта Ми-8 на аэродроме под Новосибирском
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Умер Сергей Мавроди

Видео: «лесной спецназ» десантировался с вертолёта Ми-8 на аэродроме под Новосибирском 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирской области начались тренировки «лесного спецназа» — пожарных, которые тушат лесные пожары.
Плановые тренировки проходят ежегодно перед каждым пожароопасным сезоном. В этот раз занятия были поделены две части: сначала пожарные отработали спуск с вышки, а затем провели десантирование с вертолёта Ми-8 с помощью троса.
В тренировочных учениях приняли участие 20 десантников из трёх авиагрупп. Спуск выполнялся по тросам в пять этапов с высоты 10, 20, 30, 40 и 50 метров. Примерно в таких же условиях пожарным десантникам приходится работать и непосредственно при тушении лесных пожаров.
Тренировку осложнил выпавший накануне снег, но, несмотря на это, пожарные выполнили поставленную перед ними задачу.
В ближайшее время десантникам предстоит отточить знания грамотного обращения со снаряжением, средствами связи и пожаротушения. Учения продлятся до 27 марта.
В конце февраля на новосибирском полигоне Шилово прошли учения спецназа Центрального военного округа — военные отрабатывали десантирование в тылу условного противника.
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