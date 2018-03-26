Видео: «лесной спецназ» десантировался с вертолёта Ми-8 на аэродроме под Новосибирском

Новосибирской области начались тренировки «лесного спецназа» — пожарных, которые тушат лесные пожары.

Плановые тренировки проходят ежегодно перед каждым пожароопасным сезоном. В этот раз занятия были поделены две части: сначала пожарные отработали спуск с вышки, а затем провели десантирование с вертолёта Ми-8 с помощью троса.

В тренировочных учениях приняли участие 20 десантников из трёх авиагрупп. Спуск выполнялся по тросам в пять этапов с высоты 10, 20, 30, 40 и 50 метров. Примерно в таких же условиях пожарным десантникам приходится работать и непосредственно при тушении лесных пожаров.

Тренировку осложнил выпавший накануне снег, но, несмотря на это, пожарные выполнили поставленную перед ними задачу.

В ближайшее время десантникам предстоит отточить знания грамотного обращения со снаряжением, средствами связи и пожаротушения. Учения продлятся до 27 марта.

В конце февраля на новосибирском полигоне Шилово прошли учения спецназа Центрального военного округа — военные отрабатывали десантирование в тылу условного противника.