Более 2100 механиков-водителей танков и БМП, обучающихся в учебных центрах ВВО, выполнят 100-километровый марш

Военнослужащие проходят дистанцию по пересеченной местности на танках Т-72Б и боевых машинах пехоты БМП-2.

Более 2,1 тысяч курсантов, обучающихся по специальности «механик-водитель» в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, находящихся в Хабаровском и Забайкальском краях, приступили к выполнению 100-километровых маршей.

Военнослужащие проходят дистанцию по пересеченной местности в составе подразделений на танках Т-72Б и боевых машинах пехоты БМП-2, из них более 1200 –— танкистов, и около 1000 –— механиков-водителей БМП.

Всего в текущем наборе обучается около 4000 военнослужащих по более 40 военно-учетным специальностям. Это — командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, РХБ защиты, войсковой ПВО.

Так, для танковых войск будут подготовлены около 2000 военнослужащих, для мотострелковых подразделений более 1200 специалистов, для войск связи свыше 600 человек, для артиллерийских подразделений около 70, 140 человек будут распределены в подразделения противовоздушной обороны.

Помимо этого, обучение проходят около 700 будущих поваров и хлебопеков, которых готовит единственный в округе учебный центр в Забайкальском крае

Перед отправкой в войска военнослужащие сдадут выпускные экзамены, которые начнутся в конце апреля.

После обучения около 90 процентов младших специалистов будут направлены в воинские части и соединения Восточного военного округа, остальных распределят в другие военные округа.