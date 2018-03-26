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Денежные субсидии на приобретение жилья военнослужащим ЮВО превысили 150-ти миллиардную сумму денежных средств, выделенных бюджетом МО РФ
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Денежные субсидии на приобретение жилья военнослужащим ЮВО превысили 150-ти миллиардную сумму денежных средств, выделенных бюджетом МО РФ 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Вручение субсидий состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного представления личному составу округа Боевого Знамени ЮВО нового образца и Ордена Суворова
Сегодня, в Ростове-на-Дону в Окружном доме офицеров командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников вручил денежные субсидии на сумму около 100 млн руб. четырнадцати военнослужащим для приобретения жилья в собственность.
Денежный эквивалент выданные военнослужащим ЮВО сертификатов превысил 150-ти миллиардную сумму, выделенную Министерством обороны Российской Федерации на приобретение жилья военнослужащими за период с 2014 года.
Вручение субсидий состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного представления личному составу округа Боевого Знамени ЮВО нового образца и Ордена Суворова, которым был награжден военный округ за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и героизм, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач.
Среди почетных гостей праздничного мероприятия в зале присутствовали руководители Субъектов Российской Федерации, силовых структур и ведомств Северо-Кавказского региона, а также ветераны военного округа.
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