Денежные субсидии на приобретение жилья военнослужащим ЮВО превысили 150-ти миллиардную сумму денежных средств, выделенных бюджетом МО РФ

Вручение субсидий состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного представления личному составу округа Боевого Знамени ЮВО нового образца и Ордена Суворова

Сегодня, в Ростове-на-Дону в Окружном доме офицеров командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников вручил денежные субсидии на сумму около 100 млн руб. четырнадцати военнослужащим для приобретения жилья в собственность.

Денежный эквивалент выданные военнослужащим ЮВО сертификатов превысил 150-ти миллиардную сумму, выделенную Министерством обороны Российской Федерации на приобретение жилья военнослужащими за период с 2014 года.

Вручение субсидий состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного представления личному составу округа Боевого Знамени ЮВО нового образца и Ордена Суворова, которым был награжден военный округ за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и героизм, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач.