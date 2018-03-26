На северо-запад России пришло оружие сокрушительной мощи

Полк радиационной, химической и бактериологической защиты в Ленинградской области получил партию новейших тяжелых огнеметов ТОС-1А «Солнцепек».

— Модернизированные боевые машины на базе танка Т-72 получили современные силовые установки и динамическую защиту. Тяжелый огнемет оснащен новой пусковой установкой, а транспортно-заряжающая машина имеет новый современный манипулятор для быстрой перезарядки, — рассказали в штабе Западного военного округа.