На северо-запад России пришло оружие сокрушительной мощи 

Полк радиационной, химической и бактериологической защиты в Ленинградской области получил партию новейших тяжелых огнеметов ТОС-1А «Солнцепек».
— Модернизированные боевые машины на базе танка Т-72 получили современные силовые установки и динамическую защиту. Тяжелый огнемет оснащен новой пусковой установкой, а транспортно-заряжающая машина имеет новый современный манипулятор для быстрой перезарядки, — рассказали в штабе Западного военного округа.
Тяжелые реактивные огнеметы на гусеничном ходу — уникальное российское оружие, аналогов этим системам в мире нет. При помощи боеприпасов объемного взрыва «Солнцепек» эффективно поражает противника в укреплениях и на открытом пространстве. В комплект входят пусковая установка и две транспортно-заряжающие машины. Тяжелые огнеметы хорошо зарекомендовали себя в Сирии.