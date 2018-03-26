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Соединение МТО Восточного военного округа в Амурской области поднято по тревоге
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Соединение МТО Восточного военного округа в Амурской области поднято по тревоге 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По прибытии в назначенный район военнослужащие оборудуют пункты ремонта и технического обслуживания вооружения и техники, выполнят задачи по эвакуации боевых машин, подвозу горючего, боеприпасов.
В Амурской области подняты по тревоге военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа. В учебных занятиях задействовано около 300 единиц техники различного предназначения.
Подразделения бригады выдвинулись в назначенный район по шоссейным и рокадным дорогам. На марше будут отработаны противодиверсионные действия.
По прибытии на место личный состав соединения МТО оборудует пункты ремонта и технического обслуживания вооружения и техники, выполнит задачи по эвакуации боевых машин, подвозу горючего, боеприпасов.
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