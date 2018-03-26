Соединение МТО Восточного военного округа в Амурской области поднято по тревоге

По прибытии в назначенный район военнослужащие оборудуют пункты ремонта и технического обслуживания вооружения и техники, выполнят задачи по эвакуации боевых машин, подвозу горючего, боеприпасов.

Амурской области подняты по тревоге военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа. В учебных занятиях задействовано около 300 единиц техники различного предназначения.

Подразделения бригады выдвинулись в назначенный район по шоссейным и рокадным дорогам. На марше будут отработаны противодиверсионные действия.

По прибытии на место личный состав соединения МТО оборудует пункты ремонта и технического обслуживания вооружения и техники, выполнит задачи по эвакуации боевых машин, подвозу горючего, боеприпасов.