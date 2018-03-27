Разведчики ЦВО отработали захват языка на учении в Оренбургской области

Учение стало завершающим этапом полевого выхода разведывательных подразделений в зимнем периоде обучения.

Войсковые разведчики Центрального военного округа в ходе учения на Тоцком полигоне в Оренбургской области отработали тактический приём «Захват языка», применяемый для того, чтобы доставить командованию условного противника с ценной информацией.

Разведчики выполнили 20-километровый марш в район дислокации противника, устроили в их тылу засаду на небольшую колонну техники и, захватив документоведа, отработали отход в район эвакуации.

Учение стало завершающим этапом полевого выхода разведывательных подразделений в зимнем периоде обучения.