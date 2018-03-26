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Мотострелки ЦВО научились действиям в разведывательном дозоре
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Мотострелки ЦВО научились действиям в разведывательном дозоре 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Оренбургской области прошли учения с участием мотострелковых и танковых подразделений.
Мотострелки Центрального военного округа отработали тактику разведывательных действий на Тоцком полигоне.
Бойцы прошли с максимальной скоростью по маршруту, осмотрели господствующие высоты и, когда обнаружили условного противника, передали его координаты в штаб.
В зависимости от обстановки командир разведдозора принимал решение — атаковать неприятеля или занимать оборону, не допуская нападения на основные силы.
Кроме того, экипажи танков и БМП выполнили нормативы по практической стрельбе.
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