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На вооружение полка РХБ защиты ЗВО поступили модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек»
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На вооружение полка РХБ защиты ЗВО поступили модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита, огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.
В Западном военном округе в огнеметные подразделения полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированного в Ленинградской области, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Система «Солнцепек» создана на базе шасси танка Т-72, предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника.
Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.
«Солнцепек» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.
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