Сапёры Кызыла на полигоне «Кара-Хаак» отработали огневой способ взрывания

В ходе занятий военнослужащие выполнили все отрабатываемые вопросы и получили положительные оценки

Инженерное-сапёрное подразделение Центрального военного округа на горном полигоне «Кара-Хаак» в Кызыле в ходе занятий по инженерной подготовке отработали огневой способ взрывания.

Военнослужащие перед практическими занятиями сдали зачеты по требованию безопасности «Взрывчатые вещества, хранение, учет и перевозка взрывчатых веществ и средств взрывания»; «Заряды взрывчатых веществ; огневой и электрический способ взрывания»; «Разрушение дорог и дорожных сооружений» чего провели инженерную разведку и, проведя расчёты на закладку взрывчатого вещества, осуществили подрыв объектов, используемых условным противником.

В ходе занятий военнослужащие выполнили все отрабатываемые вопросы и получили положительные оценки