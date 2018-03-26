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Сапёры Кызыла на полигоне «Кара-Хаак» отработали огневой способ взрывания
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Умер Сергей Мавроди

Сапёры Кызыла на полигоне «Кара-Хаак» отработали огневой способ взрывания 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе занятий военнослужащие выполнили все отрабатываемые вопросы и получили положительные оценки
Инженерное-сапёрное подразделение Центрального военного округа на горном полигоне «Кара-Хаак» в Кызыле в ходе занятий по инженерной подготовке отработали огневой способ взрывания.
Военнослужащие перед практическими занятиями сдали зачеты по требованию безопасности «Взрывчатые вещества, хранение, учет и перевозка взрывчатых веществ и средств взрывания»; «Заряды взрывчатых веществ; огневой и электрический способ взрывания»; «Разрушение дорог и дорожных сооружений» чего провели инженерную разведку и, проведя расчёты на закладку взрывчатого вещества, осуществили подрыв объектов, используемых условным противником.
В ходе занятий военнослужащие выполнили все отрабатываемые вопросы и получили положительные оценки
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