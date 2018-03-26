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РФ начала строить первую тяжелую ракету «Ангара-А5»
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РФ начала строить первую тяжелую ракету «Ангара-А5» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Космический центр им. Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса для проведения намеченного на 2021 г. пуска с космодрома «Восточный».
"Началась работа с кооперацией по изготовлению и поставке материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий для сборки ракеты-носителя «Ангара-А5», — сообщает Центр им. Хруничева. Госконтракт на изготовление трех ракет «Ангара-А5» для космодрома «Восточный» подписан между Роскосмосом и Центром им. Хруничева в конце 2015 г. Контракт предполагает разработку, изготовление и проведение летных испытаний, первую «Ангару-А5» должны собрать до мая 2021 г., вторую — в 2024 г., третью — в 2025 г. Первый пуск тяжелого носителя с дальневосточного космодрома должны провести с августа по декабрь 2021 г. Ракеты-носители «Ангара» являются экологически чистыми, поскольку двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Семейство «Ангара» спроектировано по модульному типу, включает ракеты четырех классов — от легкого до тяжелого ("Ангара-А1.2", «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В») грузоподъемностью от 3,8 тонны до 35 тонн для запусков с космодрома «Плесецк» и «Восточный». Первый полет тяжелой «Ангары» состоялся 23 декабря 2014 г. Второй запуск намечен на весну с космодрома «Плесецк». Между тем усовершенствованная «Ангара-А5М» получит ракетные двигатели с увеличенной на 10% тягой, бортовые системы на основе российской элементной базы, а также ряд конструктивных отличий, направленных на снижение массы ракеты и стоимости ее изготовления, заявил ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин.
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