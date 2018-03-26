Второй этап конкурса «Мастер оружейник» завершился на базе 90 танковой дивизии в ЦВО

В конкурсе приняли участие по одной команде из воинских частей военного округа.

В Центральном военном округе на базе 90 танковой дивизии завершился второй этап всеармейского конкурса специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник».

В конкурсе приняли участие по одной команде из воинских частей военного округа. Участники выполнили ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23, ее буксировку на автомобилях КамАЗ на техническую позицию, привели её в боевое положение и выполнили проверочные стрельбы для проверки работоспособности вооружения. Маршрут буксировки поврежденной зенитной установки пролегал по местности с минно-взрывными заграждениями, зараженным участком, а также водной преградой.