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Второй этап конкурса «Мастер оружейник» завершился на базе 90 танковой дивизии в ЦВО
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Второй этап конкурса «Мастер оружейник» завершился на базе 90 танковой дивизии в ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В конкурсе приняли участие по одной команде из воинских частей военного округа.
В Центральном военном округе на базе 90 танковой дивизии завершился второй этап всеармейского конкурса специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник».
В конкурсе приняли участие по одной команде из воинских частей военного округа. Участники выполнили ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23, ее буксировку на автомобилях КамАЗ на техническую позицию, привели её в боевое положение и выполнили проверочные стрельбы для проверки работоспособности вооружения. Маршрут буксировки поврежденной зенитной установки пролегал по местности с минно-взрывными заграждениями, зараженным участком, а также водной преградой.
Призовое первое место заняла команда 201 российской военной базы дислоцированная в Республике Таджикистан.
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