Ситуацию пожара отработали на Центральном стадионе Екатеринбурга

В масштабных учениях приняли участие пожарные и спасатели, сотрудники полиции, врачи скорой медицинской помощи, энергетики и работники стадиона. Они отработали ситуацию, при которой на «Екатеринбург Арене» произошел пожар под трибунами, и персоналу стадиона предстоит эвакуировать болельщиков, роль которых исполнили курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России

«Болельщиков» вывели через эвакуационные выходы, а с верхних рядов их эвакуировали на автолестнице. В течение 30 минут условный пожар был потушен на площади 50 кв.м. Всего в учении приняли участие более 40 человек и 13 единиц пожарной и спецтехники.