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Ситуацию пожара отработали на Центральном стадионе Екатеринбурга
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Ситуацию пожара отработали на Центральном стадионе Екатеринбурга 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В масштабных учениях приняли участие пожарные и спасатели, сотрудники полиции, врачи скорой медицинской помощи, энергетики и работники стадиона. Они отработали ситуацию, при которой на «Екатеринбург Арене» произошел пожар под трибунами, и персоналу стадиона предстоит эвакуировать болельщиков, роль которых исполнили курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.
«Болельщиков» вывели через эвакуационные выходы, а с верхних рядов их эвакуировали на автолестнице. В течение 30 минут условный пожар был потушен на площади 50 кв.м. Всего в учении приняли участие более 40 человек и 13 единиц пожарной и спецтехники.
Начальник службы пожаротушения Свердловской области Михаил Коваленко отметил отметил, что поставленные задачи были выполнены, а действия о спасению людей отработаны хорошо.
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