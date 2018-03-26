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ВВС НАТО пять раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве
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ВВС НАТО пять раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве 

РИА Новости 37 минут назад
ВИЛЬНЮС, 26 мар — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, пять раз за неделю поднимались в небо над Балтикой для сопровождения самолетов РФ, заявило в понедельник Минобороны Литвы.
Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с января выполняет датский контингент ВВС в составе четырех истребителей F-16 Fighting Falcon.
"С 19 по 25 марта истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, пять раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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