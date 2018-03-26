ВВС НАТО пять раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с января выполняет датский контингент ВВС в составе четырех истребителей F-16 Fighting Falcon.

"С 19 по 25 марта истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, пять раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.