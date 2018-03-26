СМИ: На разработку новой версии SSJ 100 выделят около 85 млрд рублей

На разработку новой версии самолета Sukhoi Superjet 100 выделят около 85 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в отрасли.

Отмечается, что предполагается уменьшить SSJ 100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию, а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.

Также стоит вопрос ремоторизации самолета: вместо двигателя SaM146, который производится российским «ОДК-Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти о новом ПД-10 (тягой в 9 тонн).

При этом, как уточняется, сначала на эти самолеты будет ставиться Sam146 — при условии, что российские представители будут отслеживать процесс сборки горячей части двигателя во Франции.