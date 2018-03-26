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СМИ: На разработку новой версии SSJ 100 выделят около 85 млрд рублей
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СМИ: На разработку новой версии SSJ 100 выделят около 85 млрд рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На разработку новой версии самолета Sukhoi Superjet 100 выделят около 85 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в отрасли.
Отмечается, что предполагается уменьшить SSJ 100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию, а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.
Также стоит вопрос ремоторизации самолета: вместо двигателя SaM146, который производится российским «ОДК-Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти о новом ПД-10 (тягой в 9 тонн).
При этом, как уточняется, сначала на эти самолеты будет ставиться Sam146 — при условии, что российские представители будут отслеживать процесс сборки горячей части двигателя во Франции.
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