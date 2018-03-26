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Названо время выхода новой версии самолета Sukhoi Superjet 100
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Названо время выхода новой версии самолета Sukhoi Superjet 100 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
«Мы прорабатываем проект создания версии SSJ100 на 75 мест, — пояснили в корпорации. — По замыслу, эта версия самолета будет предназначена для полетов на региональных маршрутах протяженностью ориентировочно 1500-2500 километров».
Впрочем, в рамках проекта создания 75-местной версии могут быть внесены изменения, которые коснуться крыла, фюзеляжа, систем самолета, в частности, бортового комплекса авионики. Рассматриваются варианты использования как существующего, так и возможность применения модифицированного двигателя. В части производства, в качестве базы мы рассматриваем существующий контур производственных мощностей, задействованных в строительстве SSJ100.
При этом новый самолет может выйти на рынок ориентировочно в конце 2022 — начале 2023 года. При этом перспективная потребность российского рынка в таких машинах может достичь 200-300 самолетов, а зарубежного — до тысячи штук.
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