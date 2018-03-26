Гигантские орудия остановили наступление на Амуре

Амурской области на полигоне «Трехречье» прошли учения подразделений самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М «Малка». Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, военные впервые провели стрельбы на максимальном расстоянии — до 50 километров.

"Малки" вели огонь как одиночными выстрелами, так и залпами нескольких орудий. Артиллеристы успешно отработали уничтожение целей на разных дистанциях, использовали несколько видов боеприпасов. Всего выполнили около двадцати поставленных огневых задач и остановили крупные наступающие силы условного противника.

Всего в учениях были задействованы около 200 единиц артиллерийской и военной техники, порядка одной тысячи военнослужащих.

Самоходные установки 2С7М «Малка» имеют 203-миллиметровую пушку. У машины противопульная броня. На современной версии САУ установлена аппаратура управления огнем с автоматическим приемом данных, применены более прочные материалы в ходовой части. Усовершенствован дистанционный механизм заряжения, используются более мощные боеприпасы. Боевой расчет самоходки составляет 13-14 бойцов, семеро из которых составляют экипаж и постоянно находятся в машине.