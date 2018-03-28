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В Екатеринбурге начали проверку случая с пьяным пассажиром самолета
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Екатеринбурге начали проверку случая с пьяным пассажиром самолета 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В СК на транспорте начали расследовать нарушение общественного порядка на борту самолета, следовавшего рейсом Екатеринбург — Анталья.
Доследственная проверка началась по сообщениям в СМИ, о том, что на на борту самолета пассажир распивал алкогольные напитки, приставал к другим туристам и дебоширил.
— Мы будем общаться с пассажирами, с членами экипажа. Инциденту будет дана принципиальная уголовно-правовая оценка. Мы не замнем эту ситуацию, потому что проблема серьезная. Безопасность людей на первом месте, — рассказали «РГ» в пресс-службе Уральского СУ следственного комитета на транспорте.
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