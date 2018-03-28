В Екатеринбурге начали проверку случая с пьяным пассажиром самолета

Анталья. В СК на транспорте начали расследовать нарушение общественного порядка на борту самолета, следовавшего рейсом Екатеринбург

Доследственная проверка началась по сообщениям в СМИ, о том, что на на борту самолета пассажир распивал алкогольные напитки, приставал к другим туристам и дебоширил.