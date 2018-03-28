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СК проводит проверку после инцидента на рейсе Екатеринбург — Анталья
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СК проводит проверку после инцидента на рейсе Екатеринбург — Анталья 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РАПСИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку из-за хулиганства на самолете рейса Екатеринбург — Анталья. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
"Появилась информация о том, что на борту самолета, следующего из Екатеринбурга в Анталью, пьяный пассажир устроил дебош. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, инцидент на борту самолета произошел во вторник вечером, 27 марта", — сказали в пресс-службе, не уточнив данные об авиакомпании, которой принадлежит самолет.
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