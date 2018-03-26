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Более 2 тыс. десантников проводят учения в Рязанской, Тульской и Московской областях
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Более 2 тыс. десантников проводят учения в Рязанской, Тульской и Московской областях 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Дивизионные командно-штабные учения подразделений Тульского соединения Воздушно-десантных войск начались в понедельник в Рязанской, Тульской и Московской областях. В них задействовано более 2 тыс. военных и 200 единиц боевой и специальной техники, а также около 30 самолетов и вертолетов, сообщили в Минобороны РФ.
"Масштабные учения ВДВ проводиться на местности с проведением практического десантирования боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. Основные силы десанта в ходе начавшихся учений до аэродромов и полигонов применения будут передвигаться на боевой и транспортной технике преимущественно по рокадным и полевым дорогам", — сказали в военном ведомстве.
В ходе активной фазы учений подразделения десанта вместе с боевой техникой выдвинутся на аэродром погрузки, а затем проведут одновременное десантирование на две площадки приземления. При этом планируется провести выброску более 20 единиц боевой техники на бесплатформенных парашютных системах.
Десантирование личного состава с применением парашютных систем Д-10 и «Арбалет» будет осуществляться из самолетов Ил-76 и Ан-26. Вертолеты армейской авиации Ми-24 и истребители Су-27 и Су-30 будут прикрывать десантников с воздуха, уточнили в Минобороны РФ.
"На заключительном этапе учений при реализации маневренных действий десантники проведут боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и боевых машин десанта БМД-2, БМД-4М и самоходно-артиллерийских орудий 2С-9 «Нона» на двух полигонах расположенных в Рязанской области", — сообщили в военном ведомстве.
Учения проводятся под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова и продлятся до 30 марта.
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