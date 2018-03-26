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На юге России бомбардировщики Су-34 и Су-24М уничтожили «вражеский» аэродром
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На юге России бомбардировщики Су-34 и Су-24М уничтожили «вражеский» аэродром 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пилоты Южного военного округа провели комплексные учения с воздушными боями и бомбометанием.
В Краснодарском крае во время занятий восемь бомбардировщиков Су-34 и Су-24М преодолели средства противовоздушной обороны уловного противника, после чего уничтожили «вражеские» самолеты, склады с вооружением, взлетно-посадочную полосу и командный центр.
По легенде учений противник вызвал поддержку, и пилоты вынуждены были вступить в воздушный бой.
Используя фигуры высшего пилотажа летчики с легкостью вывели из строя «вражеские» самолеты.
Экипажи, которые показали лучшие результаты, представят бомбардировочную авиацию Южного военного округа на Всеармейском конкурсе летного мастерства «Авиадартс-2018».
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