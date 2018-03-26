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Ирак опроверг сообщения о начале на территории страны операции турецких военных против Рабочей партии Курдистана
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Ирак опроверг сообщения о начале на территории страны операции турецких военных против Рабочей партии Курдистана 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Багдад, 26 марта /Синьхуа/ — В воскресенье Объединенный штаб иракских ВС проверг сообщения о начале Турцией военной операции против Рабочей партии Курдистана /РПК/ в городе Синджар на севере Ирака.
Сообщается, что Синджар и другие районы на границе Ирака и Турции находятся под контролем иракской армии. Сообщения о начале турецкими войсками военной операции в Ирака неверны.
В воскресенье шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» в заявлении сообщило, что в городе Синджар и его окрестности «нет никакого движения турецких сил».
Ранее в тот же день выступая в восточном городе Трабзон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные операции в отношении РПК не ограничатся сирийским городом Африн. По его словам, учитывая, что вооруженные боевики РПК направились в район Синджар на границе Ирака и Сирии, турецкие военные «войдут в Синджар, там уже началась операция». —0—
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