Ирак опроверг сообщения о начале на территории страны операции турецких военных против Рабочей партии Курдистана

Сообщается, что Синджар и другие районы на границе Ирака и Турции находятся под контролем иракской армии. Сообщения о начале турецкими войсками военной операции в Ирака неверны.

В воскресенье шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» в заявлении сообщило, что в городе Синджар и его окрестности «нет никакого движения турецких сил».