В СЗАО призовут в армию молодых людей

С 1 апреля начинается весенний призыв в Вооруженные силы России . По словам Сергея Лесова, военного комиссариата Тушинского района, в армию будут призваны столько же новобранцев, сколько и весной в том году.

— Повестки ребята уже получили, — заверил С. Лесов.

Молодые люди отправятся в войска уже в конце апреля. Военный комиссариат заверил, что пожелания будущих защитников родины о родах войск будут учитываться.

— Чаще всего призывники просятся в Воздушно-десантные войска. — рассказал военком.