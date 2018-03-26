В СЗАО призовут в армию молодых людей 

С 1 апреля начинается весенний призыв в Вооруженные силы России. По словам Сергея Лесова, военного комиссариата Тушинского района, в армию будут призваны столько же новобранцев, сколько и весной в том году.
— Повестки ребята уже получили, — заверил С. Лесов.
Молодые люди отправятся в войска уже в конце апреля. Военный комиссариат заверил, что пожелания будущих защитников родины о родах войск будут учитываться.
— Чаще всего призывники просятся в Воздушно-десантные войска. — рассказал военком.
Как и раньше, будущие защитники родины смогут получить водительское удостоверение. Обучение будет абсолютно бесплатным. Подготовку будущие водители будут проходить в автошколах ДОСААФ