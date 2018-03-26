Вертолеты МИ-8 покажут авиашоу над Новосибирском

Завтра, 27 марта, войска национальной гвардии РФ отмечают свой профессиональный праздник. В этом году — вторая годовщина со дня образования. Напомним, Росгвардия была создана в 2016 году на основе внутренних войск МВД , специальных подразделений (СОБР, ОМОН), вневедомственной охраны МВД, а также органов по контролю за ЧОП и оборотом оружия.

«27 марта с 12 до 15 часов в Центральном парке культуры и отдыха состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню образования войск национальной гвардии РФ, — говорит начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова. — По сложившейся традиции в Новосибирске будут установлены палатки воинских частей и подразделений Новосибирского гарнизона, полевые кухни с символикой войск национальной гвардии.

Праздничное мероприятие начнется с торжественного построения личного состава подразделений Росгвардии. В небе над центральным парком покажут свое мастерство экипажи четырех вертолетов МИ-8».

Известно, что военнослужащие отряда специального назначения «ЕРМАК» и курсанты Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ имени Яковлева продемонстрируют приемы рукопашного боя. На центральной площади парка пройдут показательные выступления кинологической группы.

Праздничные мероприятия будут сопровождаться выступлением ансамбля песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.