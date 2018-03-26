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Калининградские Росгвардейцы устроили фотосессию к дню Войск национальной гвардии
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Калининградские Росгвардейцы устроили фотосессию к дню Войск национальной гвардии 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
27 марта 2018 года в России во второй раз отметят день войск национальной гвардии. Калининградская Росгвардия начала формироваться 1 октября 2016 года. В неё вошли внутренние войска, отряды мобильного особого назначения, специальные отряды быстрого реагирования, авиационные подразделения, центр лицензионно-разрешительной работы и управление вневедомственной охраны. Всего более 1000 сотрудников и военнослужащих.
Представителей каждого подразделения можно видеть на фотографиях, обнародованных региональным Управлением специально к праздничной дате.
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