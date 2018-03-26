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Артиллерийские снаряды времен ВОВ нашли в Истре
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Артиллерийские снаряды времен ВОВ нашли в Истре 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
В подмосковной Истре обнаружили артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны в районе пересечения трасс А-107 и М-9 «Балтия», сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«В 15:15 25 марта от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Истра в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда (100 миллиметров) и (76 миллиметров) минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 1 километр», — говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что была подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпасов в Военный комиссариат Московской области, в понедельник работы запланированы министерством обороны России.
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