Посол Польши в Москве заявил, что страны НАТО считают агрессивной политику России

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Страны Запада опасаются политики России , поэтому увеличивают контингент натовских войск в Восточной Европе. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк.

"Наша политическая позиция поддерживается союзниками, и она связана с агрессивной в отношении соседей и стран Запада политикой России", — сказал он, комментируя вопрос об увеличении войск НАТО в стране.

Посол также рассказал, что у Польши есть предложения по снижению напряженности между Россией и НАТО. «Это соглашения об информировании о дислокации войск, о проведении военных учений, чтобы больше приглашать наблюдателей, чтобы это меньше вызывало опасений, — пояснил он. — Эти меры были использованы в 90-е годы. И тогда возросла убежденность в завтрашнем дне».

При этом Марчиняк не считает натовский контингент войск в регионе большим, а также не видит необходимости его сокращать в случае реализации польских предложений. «Ну, большой… он не сравним с российским», — ответил он на соответствующий вопрос.