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Российские истребители отразили воздушную атаку на учениях в Арктике
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Российские истребители отразили воздушную атаку на учениях в Арктике 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар — РИА Новости. Летчики камчатской базы морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в тренировке сил противовоздушной обороны по отражению атаки условного противника в Арктике, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
"В роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского АО", — сообщил Воскресенский журналистам.
С аэродрома на Камчатке по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Им предстояло уничтожить самолёты условного противника на заданном рубеже еще до выполнения ими бомбометания.
"При выполнении этой задачи камчатские летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-7", — сообщил Воскресенский.
В арктическом районе истребители провели по целям электронные пуски ракет класса воздух-воздух большой дальности. Все самолеты «противника» были успешно уничтожены. Кроме того, впервые в ходе учений наведение перехватчиков МиГ-31 на цель прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного военного округа.
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