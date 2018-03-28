Российские истребители отразили воздушную атаку на учениях в Арктике

ВЛАДИВОСТОК , 28 мар — РИА Новости . Летчики камчатской базы морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в тренировке сил противовоздушной обороны по отражению атаки условного противника в Арктике, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский

"В роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского АО", — сообщил Воскресенский журналистам.

С аэродрома на Камчатке по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Им предстояло уничтожить самолёты условного противника на заданном рубеже еще до выполнения ими бомбометания.

"При выполнении этой задачи камчатские летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-7", — сообщил Воскресенский.

В арктическом районе истребители провели по целям электронные пуски ракет класса воздух-воздух большой дальности. Все самолеты «противника» были успешно уничтожены. Кроме того, впервые в ходе учений наведение перехватчиков МиГ-31 на цель прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного военного округа.