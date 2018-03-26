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Истребители МиГ-29К Северного флота провели учения в условиях Арктики
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Истребители МиГ-29К Северного флота провели учения в условиях Арктики 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики палубной авиации отработали приемы воздушного боя в сложных метеоусловиях.
Экипажи истребителей МиГ-29К Северного флота провели тренировку приемов воздушного боя и уничтожения условного противника в сложных метеоусловиях Арктики в небе над Мурманской областью. Летчики оттачивали взлет и посадку, мастерство выполнения сложного пилотажа, тактические приемы по перехвату и атаке воздушной цели на различных высотах. Тренировки проводились в дневное и ночное время. Ни это, ни сложные погодные условия не помешали экипажам истребителей выполнить поставленные перед ними задачи.
Всего в отработке участвовало 8 истребителей МиГ-29К, экипажи которых несут круглосуточное боевое дежурство и способны в считанные минуты подняться в небо.
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