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Первый раунд переговоров по проведению учений «Селенга-2018» завершен
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Первый раунд переговоров по проведению учений «Селенга-2018» завершен 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2018» состоятся в конце сентября текущего года. Они пройдут на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия.
В городе Улан-Удэ завершилась планирующая конференция, посвященная подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018».
Представители ВВО, а также командования Сухопутных войск ВС Монголии подписали протокол. В документе утверждены место и сроки проведения учений, а также порядок перемещения войск.
Монгольская делегация в завершение визита посетила также центр Буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинского дацана.
Очередная конференция намечена на июнь 2018 года. Мероприятие пройдет на территории Монгольской Республики.
Начало совместного российско-монгольское военного учения «Селенга-2018» состоится в конце сентября. Оно пройдет на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия.
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