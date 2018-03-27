Корабли ТОФ на Камчатке во время учений уничтожили невидимые береговые цели

ТАСС , 27 марта. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке огнем артиллерии поразили невидимые береговые цели и «наблюдательные пункты» условного противника, а также уничтожили воздушные цели и провели стрельбы по морскому щиту. Об этом сообщает во вторник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня три корабля соединения войск и сил на северо-востоке России провели стрельбы по береговому полигону на Камчатке.

Корабли огнем артустановок АК-176 поразили как невидимые береговые цели, укрытые рельефом местности, так и мишенные позиции, имитирующие долговременные огневые укрепления и наблюдательные пункты условного противника", — сообщил Воскресенский.

В стрельбах участвовали малые ракетные корабли (МРК) «Иней» и «Мороз», а также малый противолодочный корабль «МПК-107». Кроме того, МРК «Иней» и «Мороз» провели учения по противовоздушной обороне корабля, во время которых артиллерией уничтожили имитированные воздушные цели. Позднее малый ракетный корабль «Мороз», отрабатывая элементы боя с надводным кораблем противника, провел артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту.