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Омская областная больница готова арендовать вертолёт за 141 млн рублей
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Омская областная больница готова арендовать вертолёт за 141 млн рублей 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Омская областная клиническая больница разместила на портале госзакупок контракт на услуги по санитарным авиаперевозкам.
Больница хочет на восемь месяцев — с 1 мая по 31 декабря 2018 года — арендовать вертолёт для перевозки больных из труднодоступных районов в Омск. За аренду вертолёта больница готова заплатить 141,3 млн рублей, из которых за 589 часов полетов планируется заплатить 93,47 млн рублей, а за 2351 час дежурств экипажа — 47,86 млн рублей.
Вертолёт должен быть оснащён медицинским модулем: кардиомонитором, транспортным инкубатором для новорожденных, дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, вакуумным аспиратором, носилками и т.п.
Отметим, что, по данным омского минздрава, санитарная авиация за 2017 год оказала помощь более 500 пациентам и вылетала на вызовы 412 раз.
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