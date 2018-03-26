Омская областная больница готова арендовать вертолёт за 141 млн рублей

Омская областная клиническая больница разместила на портале госзакупок контракт на услуги по санитарным авиаперевозкам.

Больница хочет на восемь месяцев — с 1 мая по 31 декабря 2018 года — арендовать вертолёт для перевозки больных из труднодоступных районов в Омск . За аренду вертолёта больница готова заплатить 141,3 млн рублей, из которых за 589 часов полетов планируется заплатить 93,47 млн рублей, а за 2351 час дежурств экипажа — 47,86 млн рублей.

Вертолёт должен быть оснащён медицинским модулем: кардиомонитором, транспортным инкубатором для новорожденных, дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, вакуумным аспиратором, носилками и т.п.