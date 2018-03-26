Приморье поздравляет моряков-подводников с профессиональным праздником

Уважаемые моряки-подводники!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником — Днем моряка-подводника!

Для Приморского края этот праздник имеет особое значение. Именно с Тихоокеанского флота начинался подводный флот России , во Владивостоке был создан первый в стране отряд миноносцев, в котором в 1905 году насчитывалось более десятка подводных субмарин. Легендарная С-56 стала первой отечественной подлодкой, совершившей кругосветное плавание через четыре океана. Боевые подвиги моряков-подводников ТОФ навечно вписаны в летопись российского Военно-Морского Флота России.

Во все времена Тихоокеанский флот надежно обеспечивал безопасность страны и наших граждан на дальневосточных рубежах. Профессию подводника выбирают сильные духом люди, для которых отвага и честь, мужество и ответственность, патриотизм и любовь к Родине — не пустые слова.

Горжусь тем, что причастен к морскому подводному братству, искренне признателен вам за добросовестную службу и верность героическим традициям прошлого.

Особые слова благодарности — ветеранам-подводникам. Ваш опыт и активная жизненная позиция — достойный пример для молодежи!

Желаю счастья, здоровья, семейного тепла и всего самого доброго!

Семь футов под килем!

Врио Губернатора Приморского края А. В. Тарасенко