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Приморье поздравляет моряков-подводников с профессиональным праздником
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Приморье поздравляет моряков-подводников с профессиональным праздником 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Уважаемые моряки-подводники!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником — Днем моряка-подводника!
Для Приморского края этот праздник имеет особое значение. Именно с Тихоокеанского флота начинался подводный флот России, во Владивостоке был создан первый в стране отряд миноносцев, в котором в 1905 году насчитывалось более десятка подводных субмарин. Легендарная С-56 стала первой отечественной подлодкой, совершившей кругосветное плавание через четыре океана. Боевые подвиги моряков-подводников ТОФ навечно вписаны в летопись российского Военно-Морского Флота России.
Во все времена Тихоокеанский флот надежно обеспечивал безопасность страны и наших граждан на дальневосточных рубежах. Профессию подводника выбирают сильные духом люди, для которых отвага и честь, мужество и ответственность, патриотизм и любовь к Родине — не пустые слова.
Горжусь тем, что причастен к морскому подводному братству, искренне признателен вам за добросовестную службу и верность героическим традициям прошлого.
Особые слова благодарности — ветеранам-подводникам. Ваш опыт и активная жизненная позиция — достойный пример для молодежи!
Желаю счастья, здоровья, семейного тепла и всего самого доброго!
Семь футов под килем!
Врио Губернатора Приморского края А. В. Тарасенко
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