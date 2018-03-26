Артустановки на учениях в Приамурье остановили наступление крупных сил «противника»

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М «Малка» на учениях в Амурской области остановили наступление крупных сил «противника» и уничтожили скопление техники и позиции командного пункта. Об этом сообщила в понедельник пресс— служба Восточного военного округа (ВВО).

"На полигоне Трехречье в Амурской области состоялись стрельбы подразделений самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М «Малка». Расчетами отработано уничтожение целей на различных дистанциях, в том числе впервые проведена стрельба на максимальной дальности расстоянием около 50 километров.

Стрельба состоялась в рамках тактического учения с артиллерийским соединением, в котором принимало участие около одной тысячи артиллеристов", — говорится в сообщении.

Огнем 203-мм установок остановили крупные наступающие силы условного противника и уничтожены позиции командного пункта и скопление техники. Цели поражались одиночными выстрелами и залпами нескольких орудий, для стрельбы применялись различные виды боеприпасов. Всего было отработано около 20 огневых задач, отмечается в сообщении.

Самоходные артиллерийские установки большой мощности 2С7М «Малка» поступили в артиллерийское соединение ВВО в Амурской области в конце 2015 года. В первой декаде 2016 года состоялись первые стрельбы нового подразделения.