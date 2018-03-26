Внезапная проверка боеготовности прошла в двух военных округах РФ

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в военном ведомстве.

Как рассказал агентству собеседник, проверка боевой готовности была проведена «с 20 марта в течение четырех дней».

О количестве военнослужащих, принявших участие в данных мероприятиях в ходе проверке, он не уточнил.

По его словам, «в ходе проверки штабы соединений и воинских частей отработали вопросы планирования боевых действий, управления группировками войск в условиях перемещения пунктов управления на незнакомой местности и другие задачи».

Однако официального подтверждения этой информации на данный момент не имеется.