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Внезапная проверка боеготовности прошла в двух военных округах РФ
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Внезапная проверка боеготовности прошла в двух военных округах РФ 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в военном ведомстве.
Как рассказал агентству собеседник, проверка боевой готовности была проведена «с 20 марта в течение четырех дней».
О количестве военнослужащих, принявших участие в данных мероприятиях в ходе проверке, он не уточнил.
По его словам, «в ходе проверки штабы соединений и воинских частей отработали вопросы планирования боевых действий, управления группировками войск в условиях перемещения пунктов управления на незнакомой местности и другие задачи».
Однако официального подтверждения этой информации на данный момент не имеется.
Как писал «ФедералПресс» ранее, Шойгу сравнил армию России с ледоколом.
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