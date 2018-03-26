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Музей Победы в День штурманской службы ВВС приглашает на экскурсию в легендарный Ан-12
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Музей Победы в День штурманской службы ВВС приглашает на экскурсию в легендарный Ан-12 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Транспортировка самолета из аэродрома города Киржач Владимирской области в Музей Победы продолжалась больше года и стала уникальным событием.
На открытой площадке экспозиции вооружения и военной техники войн и локальных конфликтов 50-х — 80-х гг. ХХ века в Музеи Победы можно увидеть легендарный Ан-12. Разработанный в 1950-х годах, он активно применялся для переброски военной техники и личного состава.
Транспортировка самолета из аэродрома города Киржач Владимирской области в Музей Победы продолжалась больше года и стала уникальным событием. Сегодня внутри фюзеляжа размещена специальная выставка «Исполнение воинского долга», посвященная зарубежным военным конфликтам ХХ века, в которых принимали участие Советский Союз и Российская Федерация.
Во время экскурсии по экспозиции, расположенной в Ан-12, юные гости музея могут совершить необычный «полет» в военную историю нашей страны, попробовать себя в роли штурмана, пилота и радиста. Экскурсоводы расскажут о солдатах и офицерах нашей страны, выполнявших воинский долг за пределами Отечества. Также дети смогут изготовить самолетик в технике оригами и запустить его в небо. Экскурсия проходит в рамках программы «Играя — изучаем» и рассчитана на детей от 6 до 15 лет.
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