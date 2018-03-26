Российские самолеты выследили атомарины НАТО в Арктике

Российская противолодочная авиация обнаружила субмарины Североатлантического альянса , отрабатывавшие нанесение массированного ракетного удара. Как сообщает газеты «Известия», два дальних противолодочных самолета Ту-142 (по классификации НАТО — Bear) классифицировали и взяли на сопровождение атомные подводные лодки ВМС США Великобритании . Эти АПЛ участвовали в масштабных учениях Ice Exercise 2018 в море Бофорта. Попутно российские самолеты провели доразведку района проведения учений ВМС НАТО Ice Exercise 2018 в море Бофорта. Были обнаружены, классифицированы и взяты на сопровождение действовавшие в этом районе подводные лодки. После выполнения поставленных задач оба Ту-142 благополучно вернулись в места постоянного базирования

Пятинедельные международные учения Ice Exercise 2018 начались 10 марта. Они стали одними из самых масштабных маневров вооруженных сил США в Арктическом регионе. В море Бофорта (Северный Ледовитый океан, около берегов Аляски ) были направлены две американские (Hartford и Connecticut) и одна британская (Trenchant) субмарины. Они отрабатывали действия под ледовым покровом, в том числе нанесение массированных ударов крылатыми ракетами морского базирования.

10 марта в ходе отработки всплытия во льдах застряла АПЛ Connecticut. Информацию об инциденте с фотографией на своей странице в Twitter опубликовал журнал U. S. Navy Currents Magazine. Позже телеканал CNN продемонстрировал сюжет со всплытием субмарины. Как хорошо видно на кадрах, американским морякам пришлось распиливать лед, чтобы освободить атомную подлодку. Также им на помощь прилетел вертолет. Позже Connecticut всё же разломал лед и занял позицию, позволяющую произвести залп крылатыми ракетами Tomahawk.

Российский дальний противолодочный самолет Ту-142 создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Первый полет он совершил в 1968 году. Спустя четыре года машина была принята на вооружение. Боевой радиус Ту-142 — более 5 тыс. км. На борту этот самолет несет специальные гидроакустические буи, детектор магнитных аномалий, несколько десятков торпед и глубинных бомб. Экипаж машины — 10 человек.