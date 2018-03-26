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СМИ: ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету в районе Эр-Рияда
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СМИ: ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету в районе Эр-Рияда 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Hassan Ammar
Военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили ракету в районе города Эр-Рияд, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
По данным телеканала, ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда "раньше, чем она приземлилась".
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