Состоялась передача Китаю 9999-го самолета Boeing-737

Сан-Франциско , 24 марта / Синьхуа / — Американская корпорация Boeing передала китайским компаниям Bank of Communications Financial Leasing и Okay Airways 9999-й самолет серии Boeing-737. 24 марта он вылетел в Китай из аэропорта Боинг-Филд в Сиэтле американского штата Вашингтон.

Официальная передача данного самолета модели 737-800 с регистрационным номером В-1228 компании Okay Airways состоялась 23 марта, а 27 марта самолет прибудет в международный аэропорт Биньхай в Тяньцзине . В результате наличный парк самолетов Boeing у этой компании возрастет до 27.

Официальная эксплуатация этого самолета начнется в конце марта, первым рейсом для него станут перелеты между городами Тяньцзинь и Чанша. —0—