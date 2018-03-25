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Состоялась передача Китаю 9999-го самолета Boeing-737
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Состоялась передача Китаю 9999-го самолета Boeing-737 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Сан-Франциско, 24 марта /Синьхуа/ — Американская корпорация Boeing передала китайским компаниям Bank of Communications Financial Leasing и Okay Airways 9999-й самолет серии Boeing-737. 24 марта он вылетел в Китай из аэропорта Боинг-Филд в Сиэтле американского штата Вашингтон.
Официальная передача данного самолета модели 737-800 с регистрационным номером В-1228 компании Okay Airways состоялась 23 марта, а 27 марта самолет прибудет в международный аэропорт Биньхай в Тяньцзине. В результате наличный парк самолетов Boeing у этой компании возрастет до 27.
Официальная эксплуатация этого самолета начнется в конце марта, первым рейсом для него станут перелеты между городами Тяньцзинь и Чанша. —0—
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