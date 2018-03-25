В Армении военный священник на полигоне Алагяз освятил ВВТ и объекты

Полевой духовно-просветительский центр, расположенный на полигоне Алагяз, возведен руками военнослужащих в 2014 году и освящён в честь Святого мученика Меркурия Смоленского

На полигоне Алагяз российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в период Великого поста помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей освятил более 2 тыс. единиц стрелкового оружия и 500 единиц бронетанковой и автомобильной военной техники артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

Также отец Андрей освятил на полигоне более 200 военных объектов.

«Уже традиционно проводя освящение военной техники и военных объектов, могу с уверенностью сказать, что эти мероприятия позволяют придать каждому воину уверенность в обращении с вверенным оружием и военной техникой», — отметил военный священник.

Кроме того, в духовно-просветительском центре им. святого мученика Меркурия Смоленского была совершена Божественная Литургия, где помощник командира соединения по работе с верующими причастил и покрестил более 100 российских православных военнослужащих военной базы. Присутствующие за Богослужением военнослужащие получили в дар от Святейшего Патриарха Кирилла книги Священного Писания Нового Завета и карманные молитвословы».

Полевой духовно-просветительский центр, расположенный на полигоне Алагяз, возведен руками военнослужащих в 2014 году и освящён в честь Святого мученика Меркурия Смоленского, который жил во времена монгольского ига и считается одним из покровителей русского войска. В центре, рассчитанном на 100 военнослужащих, в период проведения полевых занятий проводятся занятия по общественно-государственной и духовно-культурной подготовке.