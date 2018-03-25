Ещё
В Армении военный священник на полигоне Алагяз освятил ВВТ и объекты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении военный священник на полигоне Алагяз освятил ВВТ и объекты 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Полевой духовно-просветительский центр, расположенный на полигоне Алагяз, возведен руками военнослужащих в 2014 году и освящён в честь Святого мученика Меркурия Смоленского
На полигоне Алагяз российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в период Великого поста помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей освятил более 2 тыс. единиц стрелкового оружия и 500 единиц бронетанковой и автомобильной военной техники артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.
Также отец Андрей освятил на полигоне более 200 военных объектов.
«Уже традиционно проводя освящение военной техники и военных объектов, могу с уверенностью сказать, что эти мероприятия позволяют придать каждому воину уверенность в обращении с вверенным оружием и военной техникой», — отметил военный священник.
Кроме того, в духовно-просветительском центре им. святого мученика Меркурия Смоленского была совершена Божественная Литургия, где помощник командира соединения по работе с верующими причастил и покрестил более 100 российских православных военнослужащих военной базы. Присутствующие за Богослужением военнослужащие получили в дар от Святейшего Патриарха Кирилла книги Священного Писания Нового Завета и карманные молитвословы».
Полевой духовно-просветительский центр, расположенный на полигоне Алагяз, возведен руками военнослужащих в 2014 году и освящён в честь Святого мученика Меркурия Смоленского, который жил во времена монгольского ига и считается одним из покровителей русского войска. В центре, рассчитанном на 100 военнослужащих, в период проведения полевых занятий проводятся занятия по общественно-государственной и духовно-культурной подготовке.
ТК «Звезда»: последние новости
Для армии США выпустили пособие в форме комикса о поражении в конфликте с Россией В Минобороны рассказали о группировках носителей крылатых ракет В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прошла информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число погибших в Кемерове увеличилось до 37164
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона356
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский100
Число пропавших при пожаре в Кемерове выросло до 69125
МВД и СБ Украины перешли на сторону России722
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение