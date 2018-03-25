Около 400 школьников посетили Дальневосточное ВОКУ в ходе акции День призывника

Желающие смогли примерить элементы перспективной экипировки «Ратник» и подержать в руках различные виды стрелкового оружия.

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского состоялась патриотическая акция — День призывника. Увидеть боевое оружие и материальную базу прославленного училища пришло около 400 учеников старших классов и кадет Амурского кадетского корпуса.

Гости посетили музей училища, учебные комплексы, места проживания курсантов, современные тренажеры боевых машин и лабораторию военной техники. Наибольший интерес у подростков вызвала экипировка, оружие и современная боевая техника.

Желающие смогли примерить элементы перспективной экипировки «Ратник», подержать в руках все виды стрелкового оружия от музейного экспоната пулемета «Максим» до современных крупнокалиберных снайперских комплексов «Корд». Многие спешили сфотографироваться на боевой технике.

В клубе училища с будущими защитниками Отечества была проведена беседа о службе в Вооруженных Силах, условиях поступления и обучения в ДВОКУ, продемонстрирован фильм, рассказывающий об истории прославленного училища и условиях подготовки будущих офицеров.