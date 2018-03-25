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Завершено строительство второго экземпляра самолета МС-21-300
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Завершено строительство второго экземпляра самолета МС-21-300 

Мир24 43 минуты назад
Фото: Мир24
На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация „Иркут“ — завершилась постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия.
»Завершение сборки второго самолета — важный этап… Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику», — цитирует пресс-служба министра Дениса Мантурова.
В Минпромторге уточнили, что всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета. Сборка третьей и четвертой машин продолжается. В настоящее время на заводе собран фюзеляж третьего самолета, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины.
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Первый самолет МС-21-300 уже проходит летные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском.
МС-21 — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела.
Разработка лайнеров семейства ведется ПАО «Корпорация „Иркут“ при участии ОАО „Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева“ (входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске.
Самолеты МС-21 с российскими двигателями ПД-14 начнут поставлять заказчикам, в том числе российским силовикам, начиная с 2019 года. Об этом ранее заявлял президент ОАК Юрий Слюсарь. Он подчеркнул, что заказы от российских силовых структур, в частности Минобороны, могут стать основными для МС-21 с опциональным двигателем ПД-14.
Напомним, ранее российские авиаконструкторы заявили, что им есть чем заменить запрещенные Украиной двигатели.
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