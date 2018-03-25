Завершено строительство второго экземпляра самолета МС-21-300

25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия.

»Завершение сборки второго самолета — важный этап… Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику», — цитирует пресс-служба министра Дениса Мантурова

Минпромторге уточнили, что всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета. Сборка третьей и четвертой машин продолжается. В настоящее время на заводе собран фюзеляж третьего самолета, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины.

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Первый самолет МС-21-300 уже проходит летные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском

МС-21 — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела.

Разработка лайнеров семейства ведется ПАО «Корпорация „Иркут“ при участии ОАО „Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева“ (входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации ). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске

Самолеты МС-21 с российскими двигателями ПД-14 начнут поставлять заказчикам, в том числе российским силовикам, начиная с 2019 года. Об этом ранее заявлял президент ОАК Юрий Слюсарь . Он подчеркнул, что заказы от российских силовых структур, в частности Минобороны , могут стать основными для МС-21 с опциональным двигателем ПД-14.

Напомним, ранее российские авиаконструкторы заявили, что им есть чем заменить запрещенные Украиной двигатели.

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