В ракетном соединении 11 армейского корпуса Балтфлота реконструированы медпункт и казарма

Отремонтированные помещения после торжественной церемонии открытия осмотрел начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин

В своем выступлении вице-адмирал Игорь Мухаметшин отметил, что в этом году в нескольких соединениях Балтийского флота наряду с плановым перевооружением подготовлена и соответствующая инфраструктура для современной боевой техники. Вместе с тем вводятся в строй новые и капитально отремонтированные здания казарм и медицинского пункта для размещения личного состава, а ремонт имеющегося фонда казарм, штабов, столовых и возведение новых будет продолжен.

Стоит отметить, для ремонта трехэтажной казармы и медицинского пункта применялись самые современные строительные материалы. В ходе капитального ремонта был сохранен первоначальный вид здания, которое гармонирует с оригинальным обликом старого Черняховска

Отремонтированная жилая казарма и медицинское подразделение отвечают всем существующим в Вооруженных Силах РФ требованиям — в ней есть чайные и бытовые комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины. В бытовых помещениях стоят стиральные машины. Кроме этого, ремонт произведен в библиотеке и комнате боевой славы части. В жилых помещениях смонтирована пожарная сигнализация, выведенная на пульт к дневальному.

В обновленной казарме будет размещено более 150 военнослужащих.