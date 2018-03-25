Ещё
В ракетном соединении 11 армейского корпуса Балтфлота реконструированы медпункт и казарма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ракетном соединении 11 армейского корпуса Балтфлота реконструированы медпункт и казарма 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Отремонтированные помещения после торжественной церемонии открытия осмотрел начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин.
В своем выступлении вице-адмирал Игорь Мухаметшин отметил, что в этом году в нескольких соединениях Балтийского флота наряду с плановым перевооружением подготовлена и соответствующая инфраструктура для современной боевой техники. Вместе с тем вводятся в строй новые и капитально отремонтированные здания казарм и медицинского пункта для размещения личного состава, а ремонт имеющегося фонда казарм, штабов, столовых и возведение новых будет продолжен.
Стоит отметить, для ремонта трехэтажной казармы и медицинского пункта применялись самые современные строительные материалы. В ходе капитального ремонта был сохранен первоначальный вид здания, которое гармонирует с оригинальным обликом старого Черняховска.
Отремонтированная жилая казарма и медицинское подразделение отвечают всем существующим в Вооруженных Силах РФ требованиям — в ней есть чайные и бытовые комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины. В бытовых помещениях стоят стиральные машины. Кроме этого, ремонт произведен в библиотеке и комнате боевой славы части. В жилых помещениях смонтирована пожарная сигнализация, выведенная на пульт к дневальному.
В обновленной казарме будет размещено более 150 военнослужащих.
Фото: 39rus.org
Вести Калининград: последние новости
Россия разместила ракеты на всех направлениях и готовит новую ударную систему «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник»: народ выбрал имена для оружия Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» вышло в Индийский океан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России663
В Кемерове ввели режим ЧС120
Украина дала ответ по российским дипломатам67
Британии предложили войти в состав РФ227
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова11
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение