Ещё
В Латвии военная техника НАТО пройдет колонной из Адажи до Даугавпилса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Кемерове ввели режим ЧС
В Кемерове ввели режим ЧС

В Латвии военная техника НАТО пройдет колонной из Адажи до Даугавпилса 

РИА Новости 38 минут назад
РИГА, 25 мар — РИА Новости. Колонна военной техники НАТО пройдет в воскресенье от Адажи до Даугавпилса в Латвии, водителей предупреждают о том, что ее нельзя обгонять, сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии.
"Колонну техники будут сопровождать представители центра координации перемещения минобороны и военная полиция. Предупреждение для водителей: колонну военной техники обгонять нельзя", — сообщили в НВС.
От полигона Адажи до Даугавпилса более 200 километров. Латвия является членом НАТО с 2004 года.
РИА Новости: последние новости
Для армии США выпустили пособие о поражении в конфликте Россией Военный эксперт сообщил, где будут применяться группировки крытых ракет Разработчик: одна российская торпеда "Кит" способна потопить авианосец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России613
Британии предложили войти в состав РФ103
Москвичей предупредили об опасности1
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой125
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове39
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение