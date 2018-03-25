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В Минобороны рассказали о возможностях торпеды «Кит»
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В Минобороны рассказали о возможностях торпеды «Кит» 

Национальная Служба Новостей 44 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российская торпеда 65-76А «Кит» калибра 650 миллиметров в состоянии потопить целый авианосец. Об этом рассказал журналистам в воскресенье начальник отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеб Тихонов. По словам эксперта, аналогов этой торпеды в мире нет и на текущий момент она является самой мощной в мире.
«У нас была создана торпеда 65-76, которая уникальна по своим характеристикам — по скорости, по дальности и по запасу взрывчатки. В комплект входят три торпеды и один прибор гидроакустического противодействия», — добавил Тихонов, слова которого приводит «Известия». Президент РФ Владимир Путин й марта в рамках Послания Федеральному Собранию рассказал о новейшем вооружении, которое поможет восстановить ядерный паритет.
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