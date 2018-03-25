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Военный парад в Греции прошел на фоне обострения отношений с Турцией
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Военный парад в Греции прошел на фоне обострения отношений с Турцией 

РИА Новости 45 минут назад
АФИНЫ, 25 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Военный парад с участием бронетехники и авиации прошел в Афинах в честь национального праздника — Дня независимости Греции.
Греция 25 марта отмечает начало революции 1821 года, в результате которой страна освободилась от господства Османской империи.
Обострения отношений
В этом году военный парад прошел на фоне резкого обострения отношений с Турцией, и сопровождался заявлениями руководителей государства и правительства о решимости защитить страну, ее суверенитет и территориальную целостность в случае агрессии.
"Мы народ мира, дружбы и демократии, которые основаны на полном уважении международного и европейского права", — заявил президент Греции Прокопис Павлопулос, который по традиции принимал военный парад в Афинах.
"Мы готовы защищать нашу свободу, наши границы, нашу территорию и наш суверенитет нашей родины и нашей великой европейской семьи, Европейского союза", — сказал он журналистам после завершения парада.
Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018
Министр национальной обороны Панос Камменос пообещал «раздавить» тех, кто бросит вызов суверенитету Греции и вынашивает планы «великой Османской империи».
Камменос представлял на параде правительство. Премьер-министр Алексис Ципрас находится на острове Псара в Эгейском море.
"Я хочу заверить греческий народ в том, что наши Вооруженные Силы готовы столкнуться с любым вызовом национальному суверенитету и территориальной целостности страны. Мы мирные люди, мы делаем все для мира, но каждый, кто осмелится бросить вызов нашему суверенитету, будет раздавлен, как греческие бойцы разбили в 1821 году всемогущую Османскую империю. Те, кто думают о великих Османских империях, должны также помнить и 1821 год, как греческий народ, единодушный, объединенный и сильный, столкнулся с империей и раздавил ее", — сказал Камменос.
Камменос поблагодарил военнослужащих за службу и за участие в военных парадах в Афинах и в других городах страны.
Он также обратился к политическим силам Греции с просьбой поддержать Вооруженные Силы и оставить их вне всякой политической конфронтации.
Министр также обратился за поддержкой к друзьям и союзникам Греции, чтобы были немедленно освобождены двое греческих военнослужащих, который заключены в турецкую тюрьму строгого режима в Эдирне «в нарушение всех принципов международного права, всех принципов демократии».
"Это не просто заявления, требуются действия, и теперь мы увидим наших друзей и союзников", — сказал министр обороны.
Участники парада
На параде были представлены танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, машины с российскими противотанковыми ракетными комплексами «Корнет» и «Фагот», техника противовоздушной обороны, инженерных и пожарных частей, были показаны и греческие беспилотные летательные аппараты Pegasus.
Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018
Под военные марши по улицам прошли военнослужащие сухопутных частей и военно-морских сил, спецназ, пожарные, полицейские. Несколько подразделений были в форме начала XX века.
Над городом пролетели военные самолеты и вертолеты, в том числе тяжелые военно-транспортные «Чинук».
На параде присутствовали дипломаты и военные атташе.
В связи с проведением военного парада центр Афин был перекрыт: закрыта станция метро «Синтагма» на площади возле парламента, запрещено движение по центральным улицам, усилены меры безопасности. Порядок во время мероприятия охраняли более трех тысяч полицейских.
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