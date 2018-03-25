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На полигоне под Волгоградом снайперы замаскировались и оттачивают стрельбу
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На полигоне под Волгоградом снайперы замаскировались и оттачивают стрельбу 

ria34.ru 54 минуты назад
Фото: ria34.ru
На полигоне Прудбой под Волгоградом снайперы совершенствуют мастерство по оборудованию огневых позиций, разведке целей и маскировке.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе Южного военного округа, в учениях принимают участие 50 военнослужащих.
— Практические занятия проходят под руководством опытных инструкторов, — отметили в военном ведомстве. — Маскировка является важнейшей частью боевой деятельности снайпера, искусная, разнообразная и непрерывная маскировка должна сопровождать действия снайпера на поле боя. Военнослужащие получат практику использования штатных маскировочных средств и естественных маскировочных средств местности.
Также, как уточняется, в задачи входит поиск целей и наблюдение. Ведь для снайпера это искусство видеть то, что обычный стрелок может не заметить.
-Из различных целей он должен выбрать важнейшие и поразить их, — добавляют в пресс-службе ЮВО. — Большое значение имеет скорость принятия решения при выборе объектов для уничтожения в первую очередь.
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