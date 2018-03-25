На канале «Звезда» восхваляют торпеду, изъян которой погубил «Курск»

В программе на телеканале «Звезда» похвалили советскую торпеду 65-76А, изъян которой погубил подлодку «Курск» и привел к гибели всех 118 моряков на борту. После катастрофы звучали призывы снять ее с вооружения, но из репортажа «Звезды» следует, что она используется до сих пор. И аналогов нет ни в одной стране мира, с гордостью констатирует телеканал.

О подлодках и их вооружении «Звезда» рассказала в программе «Военная приемка». На сайте статья об этом опубликована под заголовком

"Само совершенство". На публикацию обратила внимание

О торпедах «Звезде» рассказывает начальник отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеб Тихонов. Он утверждает, что ни одна страна в мире до сих пор не обладает аналогом советской торпеды 65-76А калибра 650 миллиметров. По его словам, «одним таким изделием можно потопить авианосец».

На сайте «Звезды» указано: «Когда на Западе узнали о существовании у нас такого оружия, мгновенно изменили логику построения походного ордера, поставив в кильватерный след эсминцы. Их функции прозаичны: эти корабли должны будут просто взять удар на себя, ведь иной защиты от таких торпед попросту не существует».

Торпеда 65-76 была разработана предприятием «Гидроприбор» в 1960-1970-е годы. Ее модернизированную версию, 65-76А, приняли на вооружение в 1991-м и тогда же начали ее серийное производство. Стрельбы этими торпедами проводились, в частности, с подлодок проекта 949А «Антей». Такой была и подлодка К-141 " Курск ".